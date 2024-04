25 aprile - Manfredi canta ?Bella Ciao? | La Liberazione ci unisca

(Di giovedì 25 aprile 2024) Piove forte e fa freddo, ma davanti al monumento di Salvo D?Acquisto c?è comunque molta gente per celebrare con la giusta solennità il 25, la festa della...

Tarantini Time QuotidianoÈ la festa dell’antifascismo. L’antifascismo era un fronte ampio, che comprendeva cattolici, comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, azionisti. E’ da quel l’alleanza che nasce la nostra Costituzione. E’ il giorno in cui si celebra la morte della dittatura e la ... Continua a leggere>>

Il 25 Aprile 2024 è una data di grande significato per l’Italia, poiché celebra la Festa della Liberazione . In questa giornata, si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale e l’avvento della libertà e della democrazia nel nostro paese. Cerimonia al Milite ... Continua a leggere>>

Proseguono anche nel 2024 il MillionDay e il MillionDay Extra , sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30 . Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I ... Continua a leggere>>

Reggia, festa della liberazione con 12.286 visitatori: quarto posto nella top ten - Oggi, giornata ad accesso gratuito nei Musei d’Italia, alla Reggia di Caserta sono stati registrati 12.286 ingressi, oltre mille in più rispetto al 25 aprile dello scorso anno.

Continua a leggere>>

25 aprile, cortei e tensioni da Roma a Milano - Un 25 aprile con cortei e iniziative in diverse città italiane, per ricordare la Festa della liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La giornata, che da punto di vista is ...

Continua a leggere>>

25 aprile, Marta Fascina e la dedica Silvio Berlusconi per la festa della Liberaizone: «Unico e ineguagliabile» - Marta Fascina continua ad omaggiare Silvio Berlusconi attraverso post e video social. La deputata e ultima compagna dell'ex presidente, ha partecipato solo pochi giorni fa ...

Continua a leggere>>