Nadal-De Minaur oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Rafaelse la vedrà contro Alex Denel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Come a Barcellona, il campione maiorchino trova uno dei tennisti più in forma del circuito in questo suo percorso di rientro. Un esordio facile in quel di, contro il giovane ed acerbo Blanch, ora un match che – per sua stessa ammissione in conferenza stampa – non pensa di poter vincere. Le condizioni non sono delle migliori, maci tiene ad essere il più competitivo possibile in questi tornei che potrebbero essere anche gli ultimi della carriera. A Barcellona contro l’australiano è durato un set, perso 7-5, prima di lasciare andare velocemente la seconda frazione. ...