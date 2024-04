Masters 1000 Madrid 2024 - Moya | Nadal miglior - ci aspettiamo un match più competitivo contro De Minaur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Rafaelancora protagonista a, dove ieri ha superato l’esordioBlanch in un Manolo Santana Stadium pronto a celebrarlo dal primo all’ultimo punto. Oggi a parlare del suo assistito e il tecnico e amico Carlos: “Sta arrivando la fine della carriera. Questa deve essere un’opportunità per le persone che vogliono vederlo un’ultima volta in campo. E’ un tributo che si merita, tanta gente non lo conosce di persona ma lo hanno accolto come uno di famiglia. L’adrenalina che sente in questi giorni è un qualcosa che ti manca quando non sei attivo”. “Ieri sapevamo fosse una partita per fare ritmo, che il giovane rivale potesse sentire il peso della partita. Doveva essere solido e lo ha fatto”, ha dichiararo riguardo ildi debuttoil 16enne Blanch. Domani per ...