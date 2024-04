Masters 1000 Montecarlo 2024 | Djokovic piega De Minaur in due set e vola in semifinale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vince il suo quarto di finale deiil numero uno al mondo, Novak. Una prestazione maiuscola del quasi 37enne che chiude il match in due set (7-5 6-4) con Denonostante un piccolo infortunio al piede sinistro avvenuto durante il match. Tanto merito va all’australiano che mette in difficoltà Nole sin da subito ma la prestazione non basta a sovvertire i pronostici. Saranno da capire le condizioni del serbo, in attesa di vedere chi tra Humbert e Ruud sarà lo sfidante in. Primo set lunghissimo che si gioca di fatto solo sui servizi, entrambi i tennisti concedono poco o nulla nei loro turni di battuta e ne viene fuori un estenuante botta e risposta fino al 5-5, quando il fuoriclasse serbo alza l’asticella e mette a segno ...

