Milan - Sportiello | Tutto sto casino su di noi perché ha vinto l’Inte - se lo scudetto lo vincevano Juventus o Napoli…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) “r halo, altrimenti non ci sarebbe statoquestosu di noi. Se avesseroo Napoli, non sarebbe andata così, questo è sicuro”. E’ questo il pensiero del portiere del, Marco, al termine del pareggio per 0-0 in casa della, in cui ha giocato per l’infortunio di Maignan risultato il migliore in campo: “Stiamo portando a termine un ottimo campionato, con la media punti dell’anno delloanche se io non c’ero, è chiaro che c’è delusione per l’Europa League e la Coppa Italia, ma il nostro campionato è stato ottimo”. SportFace.