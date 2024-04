La storia fantastica - Cary Elwes | Con questo film ho vinto alla lotteria

I racconti di Boscodirovo di Jill Barklem, romanzi illustrati per bambini, sono un classico della Letteratura per l’Infanzia. Nel 1980 la Harper Collins pubblica le sue prime opere che, in seguito, diventano una vera e propria serie. In Italia i romanzi sono stati tradotti dalla casa editrice Edizioni EL, specializzata in letteratura per bambini e ragazzi. Jill Barklem, i racconti di Boscodirovo: un mondo fantastico ispirato all’Inghilterra ... (metropolitanmagazine)