Matteo Berrettini | “Questo è il tennis | mi sono maledetto | non ci ho pensato e ho vinto”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha sconfitto Jaume Munar in tre set e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Ilta italiano ha avuto la meglio sullo spagnolo e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina. Dopo essere stato in vantaggio di un set e di un break, il romano ha subito la rimonta ed è stato trascinato al terzo set, dove è però riuscito a fare la differenza. Il 27enne prosegue così la propria scalata nella classifica internazionale, dopo essere scivolato in 135ma piazza in avvio della settimana corrente. Le ultime due vittorie gli hanno dunque permesso di recuperare 18 posizioni virtuali., che aveva incominciato l’annata agonistica con la finale persa al Challenger di Phoenix e la ...