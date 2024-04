McNulty il più veloce nella crono al Romandia Comanda Ayuso

Brandon McNulty fa sua la cronometro individuale di Oron(15,5 km), valida per la Terza tappa Giro Romandia 2024 . Cambia la classifica generale con lo spagnolo Ayuso , giunto quarto, nuovo leader. Terza tappa Giro Romandia 2024 : LA CRONACA La frazione odierna contro il tempo è stata flagellata ... Continua a leggere>>

Potrebbe essere una delle tappe decisive del Giro di Romandia 2024 , la terza, una cronometro individuale con partenza ed arrivo ad Oron, di 15,5 chilometri, che ha scombina to i piani di molti a causa del maltempo, con la pioggia che è iniziata a scendere proprio nella fase finale. Ad approfittarne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 McNulty dovrebbe rimanere a lungo sulla sedia del leader. 14.58 E infatti ecco McNulty: lo statunitense della UAE Emirates guida la classifica in 20.06,65 alla media di 46.244 km/h. 14.54 Ma sta per arrivare McNulty che dovrebbe andare avanti. 14.51

