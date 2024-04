LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | McNulty in testa all’arrivo nella cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01dovrebbe rimanere a lungo sulla sedia del leader. 14.58 E infatti ecco: lo statunitense della UAE Emirates guida la classifica in 20.06,65 alla media di 46.244 km/h. 14.54 Ma sta per arrivareche dovrebbe andare avanti. 14.51 Momentaneamente al comando Johan Price-Pejtersen con 20.30,66. 14.47 Van Trichtin 23.05,98. 14.45 Arrivae migliora ancora, anche se non di tanto: 11.37,29, 13” di margine sul danese per lo statunitense all’intermedio. 14.42 Molto bene in 11.50,13 il danese Johan Price-Pejtersen. Ricordiamo che è stato campione del mondo della specialità nel 2021. 14.38 Primo intermedio di giornata per Van Tricht in 13.31,82. Tempo che sicuramente verrà migliorato. 14.35 Si ...