Mauro Repetto porta l’IA in teatro per raccontare la favola degli 883

(Di sabato 27 aprile 2024) BERGAMO – La883 rivive a. Domenica 28 aprile a Bergamo (Serassi di Villa D'Almè) la prima nazionale dello spettacolo "Alla ricerca dell'Uomo Ragno":, l'ideatore e co-fondatore883, e autore di molti dei grandi successi della mitica band, torna in Italia con un one-man show la cui straordinaria unicità

Su Mauro Repetto , Max Pezzali nel corso di un’intervista a Fanpage ha esposto il suo punto di vista in merito ai nuovi progetti che coinvolgono l’ex 883 con il quale ha condiviso il grande successo nei primissimi anni Novanta. Oggi l’artista pavese sarà ospite a La Volta Buona in onda dalle ... Continua a leggere>>

I fantastici anni 90 cantati e suonati dagli 883 approdano a teatro. Mauro Repetto , fondatore e autore dei più grandi successi del gruppo, porta in scena lo spettacolo dal titolo evocativo Alla ricerca del l'Uomo Ragno. Un one man show che debutta il 28 aprile a Villa d'Almè (Bergamo) e che con ... Continua a leggere>>

L’altra metà degli 883 in redazione Forum con repetto e biglietti in regalo per il suo one man show - L’ideatore e cofondatore, con Max Pezzali, del duo colonna sonora degli anni Novanta italiani, incontra i lettori il 6 maggio nei nostri uffici. Il 4 maggio le telefonate per partecipare e ottenere in ...

