Mauro Repetto - le parole di Max Pezzali | Io non l’ho mai subita la provinci - lui si

(Di lunedì 22 aprile 2024) Su, Maxnel corso di un’intervista a Fanpage ha esposto il suo punto di vista in merito ai nuovi progetti che coinvolgono l’ex 883 con il quale ha condiviso il grande successo nei primissimi anni Novanta. Oggi l’artista pavese sarà ospite a La Volta Buona in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk. Caterina Balivo. Compagni di liceo, iniziano a scrivere canzoni insieme affacciandosi al panorama musicale sul finire degli anni Ottanta. Decidono di adottare il nome 883 in onore del modello del Sporster della moto Harley Davidson. Dopo la partecipazione a Castrocaro con Non Me La Menare, i due pubblicano l’album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno primo lavoro in studio del gruppo nel quale creano un loro stile tra pop e rock e testi che parlano ai giovani. ...