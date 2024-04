Mauro Repetto porta l’IA in teatro per raccontare la favola degli 883

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 aprile 2024) BERGAMO – La883 rivive a. Domenica 28 aprile a Bergamo (Serassi di Villa D’Almè) la prima nazionale dello spettacolo “Alla ricerca dell’Uomo Ragno“:, l’ideatore e co-fondatore883, e autore di molti dei grandi successi della mitica band, torna in Italia con un one-man show la cui straordinaria unicità risiede nell’applicazione dell’intelligenza artificiale in, una novità assoluta nel mondo! Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e Sold Out, “Alla ricerca dell’uomo ragno” vanta l’uso di effetti visivi inimmaginabili solo fino a qualche mese fa, per far rivivere il mondo dei mitici 883. Realizzato con la collaborazioneAI Artists Claudio Zagarini e Francesco Siro ...