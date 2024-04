Marco Travaglio | ho letto le carte - Scurati non è stato censurato dalla Rai Il pasticcio l’ha combinato Bortone

“Dal Pd a Santanché passando per Ilaria Salis ”, riproponiamo la diretta che ha visto protagonisti Peter Gomez e Marco Travaglio che si sono confrontati sui temi di attualità politica. Quest’anno compiamo il nostro quindicesimo compleanno: prosegue la nostra offerta Partner per gli abbonamenti al ... Continua a leggere>>

“Dossieraggio su governo , M5s e Renzi. Zero sul Pd. Questo è strambo” . Così Marco Travaglio ad ‘ Accordi&Disaccordi ’, il talk politico in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato l’inchiesta della Procura di Perugia sul presunto ... Continua a leggere>>

«Si parla di dossieraggi, hackeraggi, sputtanamenti. Non c’è stato nulla di tutto questo. Il dossieraggio è quando tieni i segreti da parte per ricattare qualcuno, qui on c’è nessuno spionaggio». Ospite di Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio interviene sulla vicenda dell’inchiesta di Perugia, ...

Continua a leggere>>