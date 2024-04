Dal Pd a Santanché passando per Ilaria Salis | il punto politico con Peter Gomez e Marco Travaglio Rivedi la diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Dal Pd aper”, riproponiamo lache ha visto protagonistiche si sono confrontati sui temi di attualità politica. Quest’anno compiamo il nostro quindicesimo compleanno: prosegue la nostra offerta Partner per gli abbonamenti al Fatto Quotidiano a un prezzo davvero speciale: 1 ANNO a 139,99€* (anziché 189,99€). In unico abbonamento leggi il tuo giornale preferito, sfoglia il mensile di inchiesta FQ Millennium e guarda i programmi in esclusiva sulla nostra piattaforma televisiva TvLoft. Inoltre potrai accedere con un prezzo molto vantaggioso al pacchetto di 4 corsi della Scuola del Fatto. Se siete abbonati e ancora non l’avete fatto, sarà possibile, infatti, ...