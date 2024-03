Caso dossier | Marco Travaglio | «Né spionaggio né complotto contro il governo L’unico premier “spiato” in carica è stato Conte»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Si parla diaggi, hackeraggi, sputtanamenti. Non c’ènulla di tutto questo. Ilaggio è quando tieni i segreti da parte per ricattare qualcuno, qui on c’è nessuno». Ospite di Otto e Mezzo su La7,interviene sulla vicenda dell’inchiesta di Perugia, sulle centinaia di accessi alle banche dati che hanno riguardato politici e vip su cui indaga la Procura di Perugia. Per ora, sostiene il giornalista, «abbiamo solo le carte della Procura di Perugia, con delle ipotesi di reato, sugli accessi alla banca dati Sos del finanziere Striano su commissione di tre giornalisti di un quotidiano nazionale per andare a cerca informazioni a strascico a proposito di centinaia di politici e persone note». Ma, sottolinea il direttore de il Fatto Quotidiano, «poi ...