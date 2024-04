L’uscita horror di Onana condanna lo United al pareggio | errore fatale a tre minuti dalla fine

Un altro errore di Andrè Onana costa la vittoria al Manchester United. Con un`uscita alta fuori tempo, il 28enne portiere camerunese travolge...

Continua a leggere>>

Un altro errore di Andrè Onana costa la vittoria al Manchester United. Con un`uscita alta fuori tempo, il 28enne portiere camerunese travolge...

Continua a leggere>>

Il Manchester United pareggia contro il Burnley. Dopo aver trovato il gol con Antony al 79?, sul finale Onana regala un rigore agli avversari abbattendo Amdouni in area. L’attaccante del Burnley non sbaglia dal dischetto e pareggia la partita. Adesso lo United è sesto in classifica con 54 punti e ...

Continua a leggere>>

André Onana è stata il grande protagonista della semifinale di FA Cup vinta dal Manchester United sul Coventry, parando due calci di rigore su quattro. L'ex portiere dell'Inter ha messo in atto tutto quello che poteva per raggiungere l'obiettivo: lo ha potuto fare per una falla regolamentare che ...

Continua a leggere>>

André Onana ha parato il rigore decisivo per il Manchester United, evitando un storico KO contro il piccolo Coventry, capace di rimontare dal 3-0 al 3-3 nei tempi regolamentari. Così ha permesso ai Diavoli Rossi di raggiungere la finale di FA Cup in cui sfiderà il City.Continua a leggere

Continua a leggere>>