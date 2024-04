Manchester United - Onana regala il pareggio al Burnley

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilpareggia contro il. Dopo aver trovato il gol con Antony al 79?, sul finaleun rigore agli avversari abbattendo Amdouni in area. L’attaccante delnon sbaglia dal dischetto e pareggia la partita. Adesso loè sesto in classifica con 54 punti e l’Europa League dista sei punti.mette fine alle speranze Champions Il commento del “Telegraph“: “I cambi di Erik ten Hag sono stati fortemente fischiati, mentre l’errore di Andreha visto ilbuttare via la vittoria contro ilper porre fine alle persistenti speranze del club di qualificarsi alla Champions League. Il primo gol stagionale di Antony in ...