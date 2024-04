Onana trova la falla nel regolamento del gioco del calcio e fa qualificare lo United | “Sapevo tutto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024) Andréè stata il grande protagonista della semifinale di FA Cup vinta dal Manchestersul Coventry, parando due calci di rigore su quattro. L'ex portiere dell'Inter ha messo in atto tutto quello che poteva per raggiungere l'obiettivo: lo ha potuto fare per unaregolamentare che ha spiegato di conoscere alla perfezione.