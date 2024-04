LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | alle 11 | 00 la Superpole Race Bulega a caccia del riscatto

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:41 Le condizioni sui generis di gara-1 hanno invece rntato l’attuale leader della classifica piloti: Nicolà. Il centauro in forza al Team Aruba.it Ducati ha centrato infatti solo l’undicesima piazza e adesso è tallonato da Razgatlioglu e Bautista, secondo e terzo classificato nella prova di ieri. 10:38 Siamo reduci da una gara-1 a dir poco clamorosa, che ha visto trionfare il debuttante Niicholas Spinelli. Il pilota, classe 2001, ha avuto la meglio sfruttando con intelligenza delle condizioni climatiche che hanno letteralmente sparigliato le carte. 10:35 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano venticinque minuti all’inizio dellaBuongiorno amici di OA Sport vi offre la...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 14.31 Spinelli appena arrivato ieri per sostituire l’infortunato Petrucci, compie un grande ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della domenica di corsa del GP d’ Olanda 2024 , in programma ad Assen per la terza tappa del campionato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della domenica di corsa del GP d’ Olanda 2024 , in programma ad Assen per la terza tappa del campionato ... (oasport)

DIRETTA SBK 2024/ Superbike video streaming tv: via alla Superpole Race! (Gp Olanda, oggi 21 aprile) - Diretta Sbk 2024 Superbike streaming video e tv, oggi domenica 21 aprile, orario e risultato LIVE di Superpole Race e gara-2 del GP Olanda ad Assen.ilsussidiario

LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: Bulega ci prova tra Superpole Race e gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della domenica di corsa del GP d'Olanda 2024, in programma ...oasport

LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: assurda vittoria di Spinelli in gara-1, la bandiera rossa riduce i giri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 14.31 Spinelli appena arrivato ieri per ...oasport