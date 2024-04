LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | Bautista vince la Superpole Race! Beffato Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:31 E’ tutto al momento amici di OA Sport! Grazie per averci seguito. L’appuntamento è alle 14:00, orario d’inizio di gara-2! Buon proseguimento di giornata 11:29 Di seguito dunque la classifica piloti aggiornata in attesa di gara-2 ALVARO103 NICOLO101 ALEX LOWES93 TOPRAK RAZGATLIOGLU92 ANDREA LOCATELLI53 ANDREA IANNONE51 MICHAEL VAN DER MARK51 DANILO PETRUCCI47 REMY GARDNER38 DOMINIQUE AEGERTER37 NICHOLAS SPINELLI25 GARRETT GERLOFF25 JONATHAN REA23 AXEL BASSANI22 SAM LOWES21 XAVI VIERGE19 MICHAEL RUBEN RINALDI18 SCOTT REDDING18 IKER LECUONA3 TARRAN MACKENZIE2 PHILIPP OETTL2 BRADLEY RAY2 TITO RABAT1 11:28 “Non so se ho spinto presto; era la prima sessione asciutta, non avevo nessun piano. Ho spinto al 100% e basta. ...