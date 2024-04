LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | pochi minuti alla finale per il bronzo di Pirelli

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Korrel anticipa bene e provoca il secondo shido per l’azero. 17.58 Shido anche per Korrel. Match in perfetto equilibrio a 90? dal termine del tempo regolamentare. 17.57 Shido per l’azero. 17.55 Iniziato l’incontro. 17.54 Salgono sul tatami Korrel e Kotsoiev. 17.53 Ci siamo quasi! Si torna ora sul tatami per le finali dei -100 kg. Si partirà con la sfida tra Korrel e Kotsoiev e poi toccherà a Gennaro. 17.51 Risuona ora l’inno dell’Azerbaijan. 17.48 È ora il momento della premiazione dei -90 kg maschili. Questa la composizione del podio: 1 Eljan Hajiyev (Aze) 2 Krisztian Toth (Hun) 3 Lasha Bekauri (Geo) e Alex Cret (Rou) 17.46 Ippon!! La francese è costretta ad attaccare per evitare la passività e lo fa benissimo: Tcheuemo ha preso la mani, uscendo da una situazione complicata e ...

LIVE Judo, Europei 2024 in diretta: Savita Russo di bronzo nei -63 kg! Quinto posto per Antonio Esposito

LIVE Judo, Europei 2024 in diretta: Giuffrida d'argento nei 52 kg. Bronzo per Manzi nei 66 kg

