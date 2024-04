LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Manzi ora sul tatami Attesa per Milan - Giuffrida e Piras

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Riprende l’incontro dopo cheaveva lasciato momentaneamente ilper ricevere delle cure all’occhio sinistro. 13.29 Shido per Iadov. 13.27 È il momento della sfida tra Eliose Bogdan Iadov! 13.26 L’ultimo disperato attacco di Pongracz non porta a nulla di fatto. Il turco Muhammed Demirel avanza alle semifinali! 13.25 Dopo aver rivisto quanto successo sull’arbitro assegna un waza-ari al turco Demirel quando mancano circa 30 secondi alla conclusione. 13.23 Catarina Costa ha la meglio di Andrea Stojadinov ed accede ai quarti di finale della categoria 48 kg femminili. 13.21 Il prossimo azzurro in gara dovrebbe essere Elios, previsto sul2 tra due incontri. A seguire su ...