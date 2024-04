LIVE Atletica - Diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA | subito Cina con Dai nel giavellotto donne Duplantis e Barshim in pedana

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38: Nullo per Ruiz Hurtado e dunque la cinese Dai vince la gara delcon 61.25, seconda la lettone Muze-Sirma con 58.91, terza la colombiana Ruiz Hurtado con 58.91 12.37: Jasckson con 19.62 si inserisce al secondo posto del peso 12.37: Non si migliora nemmeno Muze-Sirma nel12.36: Non si migliora Dai nell’ultimo lancio del: 59.31 12.35: Sbagliano tutti, anche, al primo tentativo a 2.27, tranne McEwen 12.35: Miller, Wooten e Zhong superano 5.42 al primo tentativo nell’asta 12.34: Gong si riprende il rimo posto nel peso con 19.72 in apertura di seconda rotazione 12.33: La neozelandese Wesche va al comando del pesocon 19.49 al termine della prima rotazione 12.33: McEwen supera ...

