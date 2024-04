LIVE Atletica - Diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA | RECORD DUPLANTI - 6 24 nell’asta! Tsegay incanta nei 15 -0, Sabbatini lontana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44: Zango con 16.90 sale al secondo posto nel triplo. Pichardo, Zango e Su al salto finale 14.42: Pioggia dipersonali, purtroppo non per Gaiache ha patito il ritmo iniziale e si è staccata in fondo chiudendo a 4’08?90 14.41: Grandissimo tempo anche per l’etiope Haylom che chiude al secondo posto con 3’53?22, terza la etiope Mesele con 3’57?61 14.40: Allunga la etiopeche ottiene un risultato di altissimo spessore: 3’50?30 terzo tempo all time e ovviamente migliore prestazione mondiale stagionale 14.39:e Haylom davanti a 400 metri dal traguardo 14.38: Se ne vanno in tre: Getachew,e Haylom, velocissime 14.38: 1’00?76 ai primi 400,è ultima ma non staccata ...