LIVE Cobolli-Jarry - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | azzurro a breve in campo!

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SONEGO (2° MATCH DALLE 11.00 E NON PRIMA DELLE 12.30) 19:27 Finito il doppio femminile!!! Adesso!! 19:12 Visto il notevole riatrdo, il match traè stato spostato di. I due giocheranno dopo un doppio femminile, ben indirizzato sul punteggio di 6-3, 6-5. 15:45 Non prima delle 16 sembra che si possa ripartire! Erano 15-30 nel primo game Kotov e Thompson, con il potente russo al servizio. Poi Haddad Maia-Navarro e poi sarà la volta di! 14.57 Non cambia la situazione, al momento sono sospesi tutti i match che non si giocano sui 3 show court. Campi coperti, vi aggiorneremo laddove ci ...

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l'opera e festeggiare davanti al proprio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO (2° MATCH DALLE 11.00 E NON PRIMA DELLE 12.30) 19:12 Visto il notevole riatrdo, il match tra Cobolli e Jarry è stato spostato di campo . I due giocheranno dopo un doppio femminile, ben indirizzato sul punteggio di 6-3, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Per gli altri tre azzurri in gara quest’oggi, Erica Simonetti, Giorgia Stangherlin e Kwadjo Anani, sono arrivate tre eliminazioni all’esordio. 19.17 L’Italia ha conquistato la quarta medaglia di questi Europei grazie ad un torneo favoloso di Gennaro ... Continua a leggere>>

Pro Sesto – Pro Patria: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Pro Sesto - Pro Patria di domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38° giornata di Serie C – Girone A

Napoli-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Napoli-Roma è una partita valida per la 34esima a giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv, streaming.

live Giro di Romandia 2024, tappa di oggi in diretta: sigillo di Carapaz, crolla Ayuso, Carlos Rodriguez nuovo leader - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live 16.18 La nostra diretta live si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice ...

