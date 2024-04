LIVE Cobolli-Jarry - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | azzurro spostato! A breve in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Ippon di Hershko! Attacco bellissimo dell’israeliana, che stravince questa finale. 18.47 Secondo shido per Tolofua a 2? 20? dal termine. 18.46 Shido per passività per Tolofua, che non ha ancora attaccato più per meriti dell’israeliana che per ...

Continua a leggere>>