LIVE Cobolli-Jarry 5-3 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | break a zero del romano! Serve per il 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e dritto!!!! 15-15 Fantastico rovescio lungolinea di, che pallata. 15-0 Servizio e dritto! “Forza” di Flavio! 5-3 RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIOOOOO! Che impatto sulla prima esterna del cileno! 0-40 SBAGLIA ANCORAAAAAA con il dritto, stavolta nello scambio. Forza Flavio! 0-30 Clamoroso errore didi rovescio, indovinate, in uscita dal servizio. Larga di metri la prima 0-15 Ennesimo errore in uscita dal servizio con il dritto!! 4-3 SI! Altra prima vincente. Grande reazione di. A-40 ACE (1°). Fantastica reazione…. fin qui. 40-40 SERVIZIO E DRITTO SOLIDISSIMO! 30-40 Non risponde sulla seconda, di rovescio,. 15-40 Wow. Passante con urlo di dritto di. Sbaglia la ...