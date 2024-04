LIVE Arnaldi-Medvedev 6-2 - 4- - 3 -5, ATP Madrid 2024 in DIRETTA | tiene il servizio il russo e vede la linea del traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Korrel anticipa bene e provoca il secondo shido per l’azero. 17.58 Shido anche per Korrel. Match in perfetto equilibrio a 90? dal termine del tempo regolamentare. 17.57 Shido per l’azero. 17.55 Iniziato l’incontro. 17.54 Salgono sul tatami Korrel e ...

