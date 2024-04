LIVE Atletica - Diamond League Shanghai 2024 in DIRETTA | attesa per Furlan - c’è Duplantis Si parte alle 11 45

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda tappa dellain programma a Suzhou, nell’hinterland di. Laresta in Cina dopo la prova d’apertura andata in scena sabato scorso a Xiamen. C’è grandeper il debutto stagionale all’aperto di uno dei talenti italiani più apprezzati: Mattiai. Il 19enne laziale, che in inverno ha firmato il record nazionale di salto in lungo e ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor, cercherà di stupire in avvio della marcia di avvicinamento a Europei e Olimpiadi di Parigi. L’azzurro incrocerà due ex ...

La DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League di atletica leggera 2024 a Suzhou : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo il season opening della scorsa settimana a Xiamen, si rimane in Cina con il secondo appuntamento, che vedrà l’esordio di Mattia Furlani nel salto in lungo. Per ... Continua a leggere>>

Prosegue la Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, con la seconda tappa in programma sabato 27 aprile in Cina a Suzhou . Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League 2024 in programma a Suzhou, nell’hinterland di Shanghai . La Diamond League resta in Cina dopo la prova d’apertura andata in scena sabato scorso a Xiamen. ... Continua a leggere>>

Sinner-Sonego oggi all’ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming - La partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego dei trentaduesimi di finale del torneo di Madrid si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno).

Continua a leggere>>

LIVE Atletica, Diamond league Shanghai 2024 in diretta: Furlani sfida grandi avversari, Duplantis per un nuovo record - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE della seconda tappa della Diamond league 2024 in ...

Continua a leggere>>

Atletica oggi in tv, orari Diamond league Suzhou 2024: programma, streaming, italiani in gara - Quest'oggi Suzhou ospita il secondo appuntamento della Diamond league 2024, massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera all'aperto. La ...

Continua a leggere>>