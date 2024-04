Diamond League Suzhou 2024 oggi in tv con Mattia Furlani | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Prosegue la Wandadileggera, con la seconda tappa in programma sabato 27 aprile in Cina a. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto e degli Europei di Roma di giugno. In questo secondo appuntamento è presente per l’Italia, impegnato nel salto in lungo dopo l’argento indoor ai Mondiali di Glasgow di due mesi fa. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare, che prenderanno il via alle 11.30 ora italiana. SEGUI LAIL CALENDARIO COMPLETO DELLATUTTA LA...