L' ex Zaccagni punisce il Verona - la Lazio vince 1-0

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, latorna subito a sorridere centrando la terza vittoria di fila in campionato. Allo Stadio Olimpico battuto 1-0 l'Hellasgrazie al più classico dei gol dell'ex firmato Mattia, a segno anche nella sfida d'andata. Con questo successo la squadra dell'altro grande ex, Tudor, sale momentaneamente al sesto posto a 55 punti, a +1 sull'Atalanta (con due gare in meno) e a -3 dalla Roma quinta che domani giocherà a Napoli. Dopo un pari e una sconfitta torna invece a perdere la formazione di Baroni, ferma a quota 31 e per ora solo a +3 sulla zona retrocessione. Come prevedibile sono i padroni di casa che tentano di fare la partita nelle prime battute di gioco, creando però la prima occasione soltanto al 18': da situazione di corner la palla sfila ...