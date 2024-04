VIDEO – Lazio-Verona 1-0 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 28 aprile 2024), anticipotrentatreesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. ULTIMA CHIAMATA –1-0 nell’anticipotrentaquattresima giornata diA. Laprende l’ultima possibilità per restare aggrappata al treno Champions League e ora guarderà i risultati delle avversarie dirette in campo quest’oggi. Prima vera occasione al 18?, con palla che diventa buona per Gustav Isaksen il cui tiro è respinto di piede da Lorenzo Montipò. Ilsi mangia l’1-0 al 35?, quando su uscita non perfetta di ...

Ue, Meloni oggi in campo: mini-tour in Veneto e Lazio. Salvini ci sarà solo in video - Ci girerà intorno un po'. Ammetterà che, fosse stato per lei, avrebbe dubitato. Governare stanca. Ma alla fine cederà, Giorgia Meloni, ai cori da stadio dei Fratelli ...

Continua a leggere>>

Lazio, Folorunsho ha un messaggio per i tifosi: "Grazie per..." - FOTO - Quella di ieri è stata una serata speciale per Michael Folorunsho, al di là della sconfitta dell'Hellas Verona. Il centrocampista italiano non solo è tornato nella ...

Continua a leggere>>

DAZN - Parolo: "Tudor è più moderno di Sarri, ha dato fiducia a tutti" - Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Parma tra le altre, ora opinionista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Verona per 1-0: "C’è entusiasmo, ...

Continua a leggere>>