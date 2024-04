Casa della comunità | via ai lavori Punto prelievi e servizi diagnostici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) A giugno partirà il cantiere per la realizzazionenuovadi Terranuova Bracciolini. Lo ha annunciato Stefania Magi(nella foto a destra), direttricezona distrettoAsl Toscana Sud Est in occasione dell’inaugurazione del nuovo padiglioneCrt in via Donizetti. "Ci sarà una ulteriore crescita di spazi e diin questa zona, che è già ben servita", ha detto Magi. L’iter per la costruzionestruttura sanitaria è partito da tempo, ed è culminato, lo scorso mese di ottobre, con l’accordo di programma tra il Comune, l’Azienda Sanitaria e la Clinica Riabilitazione Toscana. Il nuovo presidio sanitario sorgerà infatti in un’area limitrofa alla...