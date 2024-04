Pioltello | genitori in protesta davanti alla scuola chiusa per Ramadan | “Ingiusto tenere i figli a casa quando noi lavoriamo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non c’è pace per l’Istituto Iqbal Masih, ladifinita al centro del dibattito per la scelta del suo preside di sospendere le lezioni nei giorni in cui si festeggia la fine del. Oggi è il primo giorno di chiusura e, in segno di, alcunisi sono presentatiall’istituto. Sono una decina in totale le mamme e papà che si sono ritrovatiai cancelli. “Ho scritto un post, nel gruppo cittadino di, che poi è stato cancellato, senza insultare nessuno o parlare di politica - ha spiegato Samanta Sacchi, mamma di un alunno della Masih - ho spiegato che non trovo giusto far saltare un ponte programmato da inizio anno, quello del primo maggio, per inserire questa giornata in cui noi ...

Ramadan in piazza Plebiscito, c'è anche un 'Maradona' - Migliaia di fedeli in mattinata a Napoli per celebrare la fine del Ramadan e c'è anche chi, come è accaduto in piazza del Plebiscito, dove si è radunata la comunità pakistana, indossa una maglia di ...ansa

Scuola chiusa per il Ramadan di Pioltello: alla protesta pochi genitori e l'eurodeputata della Lega - Pochi genitori hanno sfidato la pioggia di questa mattina per protestare contro la chiusura decisa dal Consiglio d'istituto dell'Iqbal Masih in occasione della Festa di fine Ramadan di oggi, mercoledì ...primalamartesana

Scuole chiuse per feste religiose, il ministro Valditara studia norma - Il provvedimento punterebbe a evitare che gli istituti autorizzino assenze legate a ricorrenze religiose se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni ...ilsole24ore