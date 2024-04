La situazione dei Campi Flegrei causa di ansia e stress? Ricerca sull’impatto psicologico nei residenti

ricerca Biogem sull’invecchiamento ovarico premiata in Campidoglio . Il riconoscimento , assegnato dall’associazione culturale Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde, fondata da Riccardo Dell’Anna, è andato, tra gli altri, a Marco Colella , all’epoca dello studio PhD student presso ... Continua a leggere>>

La vista super-veloce non è un difetto da correggere con gli occhiali, tutt’altro è il segreto che potrebbe spiegare l’imbattibilità di campioni dello sport come Jannik Sinner e Max Verstappen dotati di riflessi eccezionali anche perché in grado di decifrare più impulsi visivi al secondo rispetto ...

Continua a leggere>>