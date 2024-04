Biogem - premiata in Campidoglio la ricerca sull’invecchiamento ovarico | riconoscimento a Marco Colella

(Di mercoledì 24 aprile 2024)in. Il, assegnato dall’associazione culturale Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde, fondata da Riccardo Dell’Anna, è andato, tra gli altri, a, all’epoca dello studio PhD student presso l’Istituto arianese e attualmentetore presso l’Università di Roma Tor Vergata. Il giovane studioso irpino, allievo della professoressa Concetta Ambrosino, responsabile del laboratorio Geni e Ambiente di, entra, quindi, a far parte dei “Recti Eques”, i cosiddetti “Cavalieri del bene” italiani, ovvero i soggetti che, a vario titolo (tori, imprese, istituzioni, enti, Terzo Settore, ...

