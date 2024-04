La scelta su Vannacci spacca la Lega - Non lo votiamo Il generale | no problem

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 aprile 2024) Una candidatura che sta dividendo il Carroccio e più passa il tempo, più la decisione di Salvini rischia di corrodere il partito Una decisione che stando lain due anzi, forse, in più parti. E sembra che non se ne esca così facilmente. Ladi Matteo Salvini di voler candidare ilRoberto, rischia di corrodere ere in due tronconi il Carroccio. E’ stato lapidario l’ex ministro e uno dei pilastri dellaGian Marco Centinaio che in maniera semplice e chiara esprime già il suo voto ed è abbastanza chiaro: “io non lo voto, i fascisti picchiarono mio nonno, lui non c’entra nulla con noi, perché dovrei votarlo e come me la pensano tanti e tanti altri. Non so perché Salvini abbia preso questa decisione, ...