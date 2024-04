Udinese-Roma proseguirà il 25 aprile | la decisione della Lega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) I 18 minuti più recupero disi disputeranno giovedì 25alle ore 20. Laè stata ufficializzata dalladi Serie A. Il match, interrotto domenica 14al minuto 72?, per il malore accusato dal giocatore giallorosso da Evan Ndicka, dunque si concluderà tra qualche giorno. I giallorossi non avrebbero voluto giocarlo in questa data per via del calendario fitto, al quale si è aggiunto il doppio confronto con il Bayer Leverkusen. Lascenderà infatti in campo lunedì 21 contro il Bologna, il 25 contro l’e il 28 contro il Napoli. La società capitolina avrebbe voluto l’anticipo a sabato 27 per avere più giorni di recupero in vista del Bayer Leverkusen. C’è da dire che lo stesso problema si sarebbe riproposto ...