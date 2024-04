Lega Serie A | Recupero Udinese-Roma il 25 aprile La società giallorossa | Ingiusta decisione Saremo svantaggiati in Europa League

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si giocheranno il 25prossimo alle ore 20 gli ultimi 20 minuti (più eventuale) di, la partita della 32esima giornata di campionato, sospesa domenica scorsa al 26? della ripresa per il grave malore al giocatore giallorosso Evan N’Dicka. A renderlo noto è laA. Unaa cui laha risposto rammaricata per la scelta. Ini hanno infatti alle porte un’importante sfida con il Bayer Leverkusen. «L’AS, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Championscome pochi altri club – riporta la nota ...

Durissimo comunicato della Roma contro la decisione del Consiglio della Lega Serie A di far disputare la prosecuzione di Udinese- Roma il 25 aprile, non accettando la richiesta dei giallorossi in ... (sportface)

La Roma non ci sta e condanna la Lega Serie A per la decisione di giocare il recupero della partita con l'Udinese il 25 aprile . La società giallorossa aveva chiesto di rimandare la... (ilmessaggero)

BMW Serie 1 118d 5p. Msport del 2022 usata a Livorno - DEK: [8028420] Tutte le nostre auto vengono consegnate completamente igienizzate, che siano NUOVE, USATE o KM0. Descrizione degli accessori e dotazione tecnica indicati nella presente scheda potrebbe ...automoto

“Decisione ingiusta”: Roma danneggiata dalla Serie A - E’ un momento magico per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi. Dall’esonero di José Mourinho, la Roma ha ribaltato completamente la sua stagione e ora è in pienissima corsa per la qualificazione diretta ...calciomercato

Roma furiosa con la Lega Serie A per il recupero con l'Udinese fissato al 25 aprile: «Passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia» - La Roma non ci sta e condanna la Lega Serie A per la decisione di giocare il recupero della partita con l'Udinese il 25 aprile. La società giallorossa aveva chiesto di rimandare ...ilmattino