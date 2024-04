Juventus-Milan - Serie A | formazioni e dove vederla | LIVE News

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Milan , match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si scende in campo all’Allianz Stadium per questa grande classica del campionato italiano. Entrambe vanno a caccia di una vittoria per risollevarsi dopo un recente periodo ... Continua a leggere>>

L’Inter ha già vinto lo scudetto, ma c’è ancora tanto da dire in Serie A. oggi tre anticipi, con Juventus-Milan come sfida fra due delle deluse di questo campionato. Dove ieri è arrivato un nuovo verdetto, con la retrocessione della Salernitana battuta dal Frosinone. Serie A 2023-2024 – 34ª ... Continua a leggere>>

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Milan , valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Un big match che vale sempre tanto, ma che dopo lo Scudetto dell’Inter chiaramente pare avere molto meno appeal anche per i tifosi delle due squadre. A maggior ... Continua a leggere>>

Calcio d'inizio alle 18 all'Allianz Stadium, i bianconeri terzi in classifica ospitano i rossoneri secondi. Dirige l'incontro Mariani di Roma - Il sabato della 34ª giornata di serie A vive il clou con la sfida alle 18 all'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus terza in classifica e il Milan secondo, separati da 5 punti. Per dirigere ...

Continua a leggere>>

IL MATTINO - Panchina del Napoli, i favoriti per il ruolo sono Stefano Pioli e Antonio Conte - Il Mattino fa il punto sulla situazione panchina del Napoli: "Restano sempre in pole per la panchina del Napoli. Pioli ha pronte le valigie visto che non sarà confermato dal Milan. Il tecnico emiliano ...

Continua a leggere>>

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 aprile - La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 27 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Continua a leggere>>