Juventus-Milan | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Si scende in campo all’Allianz Stadium per questa grande classica del campionato italiano. Entrambe vanno a caccia di una vittoria per risollevarsi dopo un recente periodo estremamente negativo, con tutti e due gli allenatori per nulla saldi sulla panchina. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 18 di sabato 27 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.