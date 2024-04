Juventus-Milan oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentacinquesima giornata di. Un big match che vale sempre tanto, ma che dopo lo Scudetto dell’Inter chiaramente pare avere molto meno appeal anche per i tifosi delle due squadre. A maggior ragione con i due allenatori ormai sempre più lontani dalle rispettive panchine in vista di un’estate tutta da seguire in ottica futura. Però, nel frattempo, c’è ancora un posto in Champions League da raggiungere aritmeticamente. La sfida è in programma, sabato 27 aprile, alle 18:00.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn (previo attivazione) su Sky. SportFace.