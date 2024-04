Juventus - Allegri | Peccato non aver vint - abbiamo concesso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Queste le sue parole: Si aspettava qualcosa in più? “Dispiace nono. La squadra, soprattutto nel secondo tempo ha avuto più fiducia.poco o niente al Milan. Sapevamo delle difficoltà della partita, spiace nono mamesso un punto in più in classifica”. Cosa è successo con Vlahovic? Con Vlahovic non è successo niente. Ho fatto un cambio, in qualche momento lo ritenevo giusto e opportuno. Non possiamo iniziare in 11 e finire in 11. Ero speranzoso, perchè nelle ultime partite i cambi sono stati decisivi. L’importante è che Vlahovic abbia fatto una buona prestazione”. È ...