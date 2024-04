Hellas Verona - revocato il sequestro delle quote | la squadra resta nelle mani di Setti

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 –ilpreventivo, Mauriziorimane a capo dell’. È la stessa società sportiva a rendere nota la decisione della procura di Bologna, che ieri 26 aprile ha disposto il disdel pacchetto azionario della Star Ball srl, pari al 100% dell'. Il provvedimento era scattato a dicembre, quando il patron dellaera finito sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta. “La revoca delpreventivo – sottolinea ilsul proprio sito internet – è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio ...

