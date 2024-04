Calcio - revocato il sequestro delle quote del Verona

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Con tre punti di vantaggio sulla terzultima e con una salvezza che prima sembrava lontana e che adesso è diventata ben più di un semplice sogno, ilsi gode un'altra vittoria. Riguarda la proprietà e di conseguenza la squadra e fa riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente Setti. In una nota pubblicata questa mattina, il club fa sapere che "in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca delpreventivo dell'intera partecipazione della società HellasF.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all'avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti". Una bella notizia per il patron del club scaligero che può godersi con maggiore serenità il finale di stagione dei ragazzi di mister Baroni, questa sera impegnati all'Olimpico di Roma contro la ...

"Esperienza all'Hellas per me importante, ci attende una gara difficile", dice il tecnico croato ROMA - "Il Verona è una squadra tosta , sul pezzo, domani sarà difficile anche per la loro posizione in classifica. Poi in Italia sono tutte partite difficili. Il mio passato da allenatore dei ... Continua a leggere>>

Tudor-Lazio, col verona all’Olimpico per centrare un traguardo storico: vincendo può toccare quota 100 punti in Serie A - Tudor-Lazio, col verona all’Olimpico per centrare un traguardo storico: vincendo può toccare quota 100 punti in Serie A Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di questa sera tra Lazio e Vero ...

Continua a leggere>>

verona, revocato il sequestro delle quote del club - Raggiunto l'accordo per la chiusura del fallimento che aveva avviato la procedura, le azioni tornano nelle mani di Setti ...

Continua a leggere>>

Lazio-verona: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La trentaquatrresima giornata di Serie A vede la Lazio affrontare il verona, con le due squadre che sono ancora in corsa per i propri obiettivi. I bianocelesti, dopo le fatiche delle ...

Continua a leggere>>