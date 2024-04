Suviana ultime notizie | il procuratore capo di Bologna | “Già sentite alcune persone | accertamenti sugli appalti”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – “La priorità continua a essere quella di riuscire a recuperare ledisperse, cosa per cui i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta. Lo svuotamento del sito, con il contributo di Enel, garantirà una ricerca più facile e sicura”. Così ildiGiuseppe Amato fa il punto sul disastro della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, Camugnano. La Procura, dopo l’esplosione di una turbina che ha causato cinque vittime accertate (è proprio degli ultimi minuti la notizia del recupero della quinta, uno dei lavoratori dispersi bloccati al piano -9 completamente allagato dopo lo scoppio), ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. “Finché la fase di recupero non è completa, è inutile insistere sul piano delle ...