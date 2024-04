Esplosione centrale Suviana | perché la procura di Bologna indaga per omicidio colposo e disastro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ladiha deciso di aprire subito un fascicolo di indagine sull’nellaidroelettrica di Bargi, sul lago di, ipotizzando per ora i reati di. Gli inquirenti dovranno accertare cosa abbia causato quell’mortale dal bilancio tragico, con morti e feriti, e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante i lavori in corso tra appalti e subappalti.

