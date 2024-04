Nuovo attacco a Sydney | uomo accoltella 4 persone in una chiesa VIDEO

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo l’di sabato scorso al centro commerciale di, stamane unè entrato in una, la Christ The Good Shepherd nel quartiere di Wakeley, ed hato alcuni fedeli, tra cui anche il vescovo. Secondo la polizia locale, unè stato arrestato e sta collaborando con le indagini, per arrivare ai L'articolo proviene da Il Difforme.