Sydney | nuovo attacco con coltello | uomo ferisce in chiesa vescovo e fedeli durante la messa | arrestato - VIDEO choc

Sydney, nuovo attacco con coltello: feriti il vescovo e alcuni fedeli in una chiesa di Wakeley - Un uomo, ripreso in un video, si è avvicinato al religioso all'interno della chiesa "Christ The Good Shepherd", colpendolo al viso e al collo. I feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sabato scorso ...rainews

Sydney, vescovo accoltellato durante la messa in diretta tv: feriti anche diversi fedeli in chiesa - nuovo accoltellamento di massa a Sydney. Torna la paura in Australia, a soli tre giorni dalla strage del centro commerciale Westfield Bondi Junction dove un uomo ha ucciso sei persone ...leggo