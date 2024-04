Europee | Pedullà il più votato - secondo dopo la Danzì Ecco la lista

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Gli iscritti del Movimento Cinque Stelle di Lombardia e Piemonte hanno deciso i candidati che correranno alle elezionidi giugno. I venti nomi e la loro posizione in– in rigorosa alternanza donna/uomo – sono scaturiti dalla Consultazione in rete chiusa il 22 aprile 2024. Naturalmente, per rispettare l’alternanza di genere, alcuni nomi sono risultati più avanti nelladei candidati, rispetto ad altri che hanno ottenuto più preferenze. Fatta la doverosa spiegazione,i venti prescelti. Gaetanoil piùd’Italia Caposarà l’eurodeputata uscente Maria Angela, già Vicepresidente della Commissione e alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Al...